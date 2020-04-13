Наши клиенты, это производственные комбинаты, заведения общепита, магазины и частные лица. Если вам нужен квалифицированный мастер по ремонту холодильников в Казани, вы попали по адресу. Мы быстро устраним любую поломку. Вам достаточно позвонить нам и описать причину поломки.

Неисправности холодильника

К нам часто обращаются с частыми поломками:

Холодильник не включается, сильно морозит и не отключается, образуется сильная наледь на стенках и уплотнителях, течет вода из-под дна, выдает ошибку, не горит блок управления или индикаторы.

В такой ситуации звоните в нашу компанию вызывайте мастера по ремонту холодильников на дом. Сообщите нашему оператору, какая у вас возникла поломка. Наш специалист быстро определит, что необходимо для ремонта, подберет на нашем складе необходимые запчасти для холодильника и направит к вам мастера.

С момента вызова продет не более одного часа, если вызов осуществляется в пределах города Казань.

Мастер на месте выполнит следующие работы: Заменит реле, заправит систему хладогентом, выполнит замену компрессора, уплотнителей, термостата, испарителя и других элементов.

В случае серьезной поломки, будет произведен демонтаж узла. Неисправный агрегат доставят в сервисный центр для дальнейшего ремонта. После чего мастер по ремонту холодильника доставит деталь к вам и установит на место. Продемонстрирует вам исправную работу техники, после чего производится оплата услуг.

Сервисный центр по ремонту холодильников

Наш сервис один из лучших в Казани. Все мастера имеют опыт от 10 лет и имеют соответственное образование. Мы используем новейшее оборудование и инструменты для диагностики и ремонта.

Мы располагаем собственным складом запасных частей для бытовой техники и промышленного оборудования. Поэтому ремонт холодильников мы осуществляем в кратчайшие сроки. При средней загруженности, ждать придется не более 1-2 дней. Это касается сложных ремонтов. Остальные неисправности наши мастера устраняют на дому в течении 1-2 часов.

Ремонт холодильного оборудования в Казани

Владельцы магазинов, кафе и других заведений общепита, также могут обращаться к нам. Мы выполняем высококачественный ремонт холодильного оборудования в Казани, с выездом мастера на место. Мы понимаем, что простой промышленной техники может повлечь серьезные убытки для организации. Мы специализируемся на таком ремонте. Выезд мастера осуществляется в срочном порядке. При себе специалист будет иметь все необходимые запчасти для холодильника, для быстрой замены.

Ремонт промышленного холодильного оборудования может вовсе не понадобиться, если вовремя проводить профилактические работы.

Вы можете заключить с нами договор на сервисное обслуживание вашей техники и любого оборудования.

На все работы мы даем длительную гарантию