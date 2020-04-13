КАК МЫ РАБОТАЕМ?
Опытный мастер связывается с Вами и отвечает на все вопросы — это бесплатно.
Выслушав Вас, мастер определяет вероятную поломку, озвучивает стоимость работы.
Вы договариваетесь про удобное время, когда мастер может к Вам приехать и выполнить ремонт холодильника на дому
Вместе с матером проверяете работу холодильника, если Вас все устраивает — оплачиваете работу мастеру.
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Все сделаем быстро и недорого! Мастер холодильников
Поломки, которые мы устраним
ЗА 1 ЧАС
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Вызов мастера в Казани Беплатно
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Диагностика (в случае ремонта) Бесплатно
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Посторонний шум и стук От 700 руб
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Холодильник не включается От 800 руб
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Гудит, но мотор холодильника не включается. Срабатывает защита От 800 руб
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Холодильник включается и сразу выключается От 700 руб
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Холодильник не охлаждает От 600 руб
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Не морозит морозилка От 800 руб
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Снеговая шуба на испарителе От 800 руб
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Работает и не отключается От 800 руб
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Иней внутри От 600 руб
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Не работает блок управления От 950 руб
Ремонт холодильников всех брендов
…и еще 105 брендов
*Нажмите на номер телефона для быстрого звонка
Все сделаем быстро и недорого!
Мастер Холодильникофф
Реальные отзывы о нас
Все отзывы реальны — вы можете перейти по ссылкам на известные сайты и убедиться самим.
Светлана
Холодильник не морозил. Мастер приехал вовремя, трезвый, аккуратный, вежливый. Примерно за час исправил проблему. Спасибо!
+7 (123) 456-78-90
Быстро дозвонилась, мастер ответил на все вопросы. Починили, теперь как и раньше отлично охлаждает!
Гузель
+7 (123) 456-78-90
Александр
Остался доволен ремонтом. По ценам вполне нормально. Главное что решили проблему быстро. Запчасти для холодильника уже были у мастера при себе, ждать не пришлось вовсе.
+7 (123) 456-78-90
Альфия
У нас в магазине один морозильник стал отключался. Мастер приехал минут через 20. Еще через полчаса все было готово. Работает без проблем. Спасибо ребятам из Технобытсервис.
+7 (123) 456-78-90
Мастер по ремонту холодильников в Казани
Ищите, где можно найти хорошего мастера и выполнить качественный ремонт холодильников на дому?
Если холодильник не включается, не морозит или не отключается, обратитесь в наш сервисный центр по ремонту холодильников в Казани «Мастерхолодильникофф»
Мы ремонтируем любые модели холодильников: AEG, Ardo, Ariston, Asko, Beko, Вosch, Candy, Daewoo, Electrolux, Indesit, Нansa, Miele, LG, Siemens, Samsung, Whirlpool, Zanussi и многих других брендов.
Мастер по ремонту холодильников на дому
Наши клиенты, это производственные комбинаты, заведения общепита, магазины и частные лица. Если вам нужен квалифицированный мастер по ремонту холодильников в Казани, вы попали по адресу. Мы быстро устраним любую поломку. Вам достаточно позвонить нам и описать причину поломки.
Неисправности холодильника
К нам часто обращаются с частыми поломками:
Холодильник не включается, сильно морозит и не отключается, образуется сильная наледь на стенках и уплотнителях, течет вода из-под дна, выдает ошибку, не горит блок управления или индикаторы.
В такой ситуации звоните в нашу компанию вызывайте мастера по ремонту холодильников на дом. Сообщите нашему оператору, какая у вас возникла поломка. Наш специалист быстро определит, что необходимо для ремонта, подберет на нашем складе необходимые запчасти для холодильника и направит к вам мастера.
С момента вызова продет не более одного часа, если вызов осуществляется в пределах города Казань.
Мастер на месте выполнит следующие работы: Заменит реле, заправит систему хладогентом, выполнит замену компрессора, уплотнителей, термостата, испарителя и других элементов.
В случае серьезной поломки, будет произведен демонтаж узла. Неисправный агрегат доставят в сервисный центр для дальнейшего ремонта. После чего мастер по ремонту холодильника доставит деталь к вам и установит на место. Продемонстрирует вам исправную работу техники, после чего производится оплата услуг.
Сервисный центр по ремонту холодильников
Наш сервис один из лучших в Казани. Все мастера имеют опыт от 10 лет и имеют соответственное образование. Мы используем новейшее оборудование и инструменты для диагностики и ремонта.
Мы располагаем собственным складом запасных частей для бытовой техники и промышленного оборудования. Поэтому ремонт холодильников мы осуществляем в кратчайшие сроки. При средней загруженности, ждать придется не более 1-2 дней. Это касается сложных ремонтов. Остальные неисправности наши мастера устраняют на дому в течении 1-2 часов.
Ремонт холодильного оборудования в Казани
Владельцы магазинов, кафе и других заведений общепита, также могут обращаться к нам. Мы выполняем высококачественный ремонт холодильного оборудования в Казани, с выездом мастера на место. Мы понимаем, что простой промышленной техники может повлечь серьезные убытки для организации. Мы специализируемся на таком ремонте. Выезд мастера осуществляется в срочном порядке. При себе специалист будет иметь все необходимые запчасти для холодильника, для быстрой замены.
Ремонт промышленного холодильного оборудования может вовсе не понадобиться, если вовремя проводить профилактические работы.
Вы можете заключить с нами договор на сервисное обслуживание вашей техники и любого оборудования.
На все работы мы даем длительную гарантию
ПОЧЕМУ НАМ ДОВЕРЯЮТ?
«Washing Master» занимается ремонтом бытовой техники с 2005 года. За это время мы значительно расширили клиентскую базу, завоевали доверие заказчиков, приобрели репутацию надежных исполнителей. Случилось это не благодаря рекламе. К нам регулярно обращаются, поскольку мы работаем:
БЫСТРО
БЮДЖЕТНО
Ремонт холодильников недорого – миссия компании. Мы устанавливаем адекватные расценки за счет того, что приобретаем расходные материалы у производителей техники, при этом не сотрудничаем с посредниками.
ОФИЦИАЛЬНО
На все виды работ вы обязательно получите гарантийный талон, если обратились в сервисный центр Казани. легальная компания, поэтому мы не занимаемся халтурой, не
НА ДОМУ
Вы вызываете специалиста – он приезжает для проведения ремонта в сжатые сроки. Это в значительной степени облегчает жизнь клиентам, экономит их средства, так как теперь нет нужды искать автомобиль
ФАКТЫ О НАС
Мы довольно долго работаем на рынке услуг и зарекомендовали себя, как надежный сервисный центр. Ремонт холодильников в Казани с длительной гарантией. Скидки постоянным клиентам. Собственный склад запчастей для холодиьников.
12
Лет на рынке услуг
2000+
Отремонтированных холодильников
96%
Довольных клиентов
ОСТАЛИСЬ ВОПРОСЫ?
Вам срочно понадобился мастер по ремонту холодильников в Казани? Считайте, что вы нашли лучшего специалиста, поскольку каждый сотрудник сервисного центра – проходит ежегодные курсы повышения квалификации.
РЕМОНТ холодильников В КАЗАНИ БЫСТРО И НЕДОРОГО
Перечень работ, выполняемых сотрудниками центра по доступным ценам, довольно обширен. Он включает в себя диагностику неисправностей и другие услуги, в числе которых:
1. Ремонт термостата
2. Ремонт электронных плат
3. Починка испарителя
4. Замена пускового реле
5. Замена дверной панели
6. Перевес дверцы холодильника
7. Замена клапана оттайки
8. Герметизация трубопровода
9. Замена, ремонт, профилактика мотор-компрессора и других узлов
РЕМОНТ холодильников НА ДОМУ ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ НЕСКОЛЬКО ЭТАПОВ.
Вам достаточно связаться с нашим специалистом. Мы не заставим вас долго ждать.
Совершаете звонок или оставляете заявку;
Согласовываете детали с исполнителем;
Мастер по ремонту холодильников осуществляет диагностику, озвучивает стоимость услуги;
Специалист сервисного центра восстанавливает работу техники;
После завершения услуги клиент получает гарантийный сертификат.
Мы ценим ваше доверие и время, поэтому спектр услуг по ремонту холодильников на дому в Казани осуществляем срочно, надежно и на профессиональном уровне.
Воспользуйтесь помощью опытных мастеров компании незамедлительно, и получите желаемую скидку в размере 10%! Ждем заявок!